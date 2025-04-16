Рост мирового ВВП сильно затормозится из-за торговой войны - ВТО

Всемирная торговая организация предупредила о возможном снижении темпов роста мировой экономики в этом году из-за торговой войны Дональда Трампа.

В последнем обзоре ВТО говорится, что ранее ожидался рост мирового ВВП на 2,8% в 2025 году. Теперь прогноз снижен до 2,2%.

Ожидается, что сокращение торгового оборота между США и Китаем из-за введения заградительных ввозных пошлин сократится на 81% (без учета исключений в виде технологической продукции, такой как смартфоны). В ВТО считают, что разделение двух ведущих экономик будет иметь "далеко идущие последствия".

Пока что администрация Трампа отложила введение пошлин для большинства стран на 90 дней, но если они все же вступят в силу, это может вызвать снижение мировой торговли сразу на 0,8%, полагают аналитики ВТО.