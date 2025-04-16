Более 2 300 ветеранов получат губернаторские поздравления ко Дню Победы в Тюменской области

Более 2 300 ветеранов Великой Отечественной войны получат губернаторские поздравления ко Дню Победы в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В преддверии 9 Мая в Тюменской области стартовала акция "Праздник в дом к ветерану!". В рамках нее ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников войны, проживающим в Тюменской области, вручают именные поздравительные открытки от губернатора Тюменской области, а также подарочные наборы продуктов тюменских производителей.

"Ежегодно по распоряжению губернатора к годовщине Победы из регионального бюджета предоставляется единовременная выплата. В этом году ее размер увеличен. Всего ее получат почти 39 000 ветеранов, в том числе дети погибших участников Великой Отечественной войны, а также граждане, которые родились до 9 мая 1945 года включительно. Выплата осуществляется начиная с апреля текущего года. Обращаться за выплатой никуда не нужно. Она осуществляется автоматически. На данные цели из регионального бюджета выделено более 190 000 000 рублей", прокомментировала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина

Коллективы организаций и просто неравнодушные граждане могут принять участие в поздравлении ветеранов. Например, в Тюмени — в рамках акции "Почтовая станция "Спасибо ветеранам". В других муниципалитетах региона жители могут передать подарки и поздравления через учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.