СК возбудил дело против напавшего на заложницу Басаева из-за никаба

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, напавшего на пенсионерку во время конфликта из-за никаба в метрополитене Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Уточняется, что дело было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств инцидента.

Как сообщалось, в метро пенсионерка Наталья Медведева захотела привлечь внимание к женщине, облаченной в никаб, и сфотографировать ее, но на пенсионерку набросились, избили и разбили ей планшет. Видео разошлось по сети и на днях получило большой резонанс, хотя инцидент случился еще в конце марта. По совпадению, Медведева оказалась одной из заложниц Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году. Ее арестовали на семь суток, а избившего ее мужчину, уроженца Таджикистана, - на 13 суток.