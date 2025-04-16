Трамп пригрозил Гарвардскому университету введением налогов

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Гарвард статуса университета, освобожденного от налогов. Ранее этот вуз отказался выполнять требования правительства, в ответ на что получил сокращение федерального финансирования более чем на $2 млрд.

Гарвард стал первым университетом, к которому были применены санкции за пропалестинские протесты в прошлом году. Всего в США около 60 университетов находятся под следствием, некоторые – по той же причине, что и Гарвард, другие – за "продвижение программ разнообразия, равенства и инклюзивности".

Сотрудники Гарварда говорят, что, если федеральные средства перестанут поступать, это будет "катастрофой для исследовательского сообщества". Уже известно, что приостановлено финансирование новаторского исследования по туберкулезу в медицинской школе университета – на $60 млн.

В администрации Трампа указали на тот факт, что у Гарварда не бедственное положение – на счетах фонда университета есть более $50 млрд, поэтому деньги налогоплательщиков не должны идти на финансирование места, "где существует такой серьезный антисемитизм".

Гарвард действительно является самым богатым университетом в мире с фондом в $53,2 млрд. Однако снять их и пустить на исследования профессора не могут – это не текущий счет, а более чем 14 тыс. индивидуальных счетов, большинство из них имеют ограничения на цели расходования.