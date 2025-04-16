Дело бывшего замглавы Дегтярска рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд отказал в изменении подсудности уголовного дела бывшего замглавы Дегтярска Виктора Солдатова. Арест экс-чиновника продлен еще на полгода.

Напомним, Солдатов обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Его дело должен был рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, однако прокурор попросил передать дело в Кировский райсуд, поскольку преступление было окончено на территории именно этого района. Сам Виктор Солдатов и его защитник выступили против направления дела по подсудности.

В итоге Октябрьский райсуд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства. Также сегодня Солдатову продлили срок домашнего ареста сразу на шесть месяцев – до 30 сентября 2025 года. Арест действует с сохранением всех ранее установленных запретов.

Недавно Следственный комитет завершил работу по уголовному делу главы Дегтярска Вадима Пильникова. 49-летний мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Теперь свое слово должен сказать суд.