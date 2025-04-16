Полиция Екатеринбурга ищет подростков, избивших девушку на парковке в ТЦ "Гринвич"

Группа подростков избила сверстницу на парковке ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге. После публикации видео в социальных сетях, полиция начала поиски всех участников избиения.

Видео опубликовал Telegram-канал "Злой Екатеринбург". На нем компания подростков сначала руками, а потом и ногами избивают девочку, пытающуюся закрыться руками. Сначала под одобрительные крики друзей, избивать сверстницу начала одна девушка, после чего к ней присоединились и остальные. Из видео ясно, что конфликт произошел из-за долга.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация об избиении уже зарегистрирована в отделе полиции №5. Личности всех участников будут установлены, после чего правоохранители примут соответствующие меры.

Помимо этого, в СКР по Свердловской области уже возбудили уголовное дело о хулиганстве - ст. 213 УК РФ. По данным ведомства, инцидент произошел сегодня - 16 апреля

"В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки. Выполняются иные процессуальные действия, в том числе для установления причин и условий, которые способствовали произошедшему, в целях принятия мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета.