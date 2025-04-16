Школьник из Волгоградской области угрожал терактами в Югре

17-летний школьник из Волгоградской области рассылал электронные письма с угрозами в школы, колледжи, торговые центры Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Всего школьник разослал не менее пяти электронных писем с сообщениями о готовящемся взрыве. В каждом случае в указанные подростком места для тщательной проверки направлялись специальные службы. Полицейским подросток сообщил, что за рассылку сообщений о готовящихся терактах ему обещал деньги некий куратор онлайн-группы, в которую он вступил в декабре 2023 года.

Обещанных денег школьник так и не получил. Сейчас на него возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.