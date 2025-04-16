Владимир Мазур принимает участие в заседании Совета глав регионов при МИДе РФ

Губернатор Томской области Владимир Мазур по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова принял участие в заседании Совета глав регионов при МИДе РФ. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

Напомним, в 2025 году глава Томской области представляет в совете весь Сибирский федеральный округ.

"На прошлом заседании осенью обсуждали аграрную дипломатию регионов. Основная тема нынешней встречи – переселение соотечественников из недружественных государств по мотивам непринятия их политики. Поддержим традиции сибирского гостеприимства, будем рады принять переселенцев у себя", - написал Владимир Мазур.

Также в ходе заседания совета обсуждали арктическое измерение регионального сотрудничества.

"Томские учёные и представители высокотехнологичного бизнеса активно участвуют в научном освоении арктической зоны. Буквально на днях проведём в Томске форум ассоциаций и консорциумов северных территорий «Устойчивое развитие Арктики – устойчивое развитие планеты»", - напомнил губернатор Томской области.

Отдельным вопросом повестки заседания было обсуждение расширения и особенностей торгово-экономических отношений России с КНР. На Дальнем Востоке открывается Центр компетенций российско-китайского делового сотрудничества.

"Для нашей области Китай – также зарубежный партнёр №1, на эту страну приходится почти четверть внешнеэкономической деятельности региона. В томских университетах учатся больше двух тысяч молодых людей из КНР", - отметил Владимир Мазур.