"Победа" запретила пассажирам смотреть видео без наушников

Авиакомпания "Победа" запретила пассажирам "использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио и видеоконтента без применения наушников" – такой пункт появился в правилах перевозки, опубликованных на сайте компании.

В правилах также есть пункт, запрещающий "создавать условия, препятствующие работе членов экипажа и отдыху клиентов (кричать, громко изъясняться, нецензурно выражаться, навязывать свое общество, создавать препятствия для свободного перемещения в салоне воздушного судна)".

Жалобы на громкий звук из устройств попутчиков – одни из самых распространенных у пассажиров.

Базовые правила безопасности на борту у авиакомпаний запрещают использование наушников при взлете и посадке – это связано с тем, что пассажир в наушниках может пропустить объявление экипажа, связанное с безопасностью.