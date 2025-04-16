Названы хедлайнеры праздничного концерта в честь 80-летия Победы в Екатеринбурге

Стали известны артисты, которые выступят на праздничном концерте в честь 80-летия Победы в Екатеринбурге. Их имена назвал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, главной концертной площадкой станет Исторический сквер, где разместится большая сцена. Накануне праздника там выступят артисты Академического театра танца "Гжель" и Уральского русского народного хора.

А в День Победы, 9 мая, состоится традиционный концерт "Мы внуки твои, Победа!". Его хедлайнерами станут артисты Юлия Паршута и ⁠Стас Пьеха, а также ⁠группа "Рондо". Завершится торжество фейерверком над городским прудом.

Напомним, недавно звание "Почетный гражданин Екатеринбурга" было присвоено всем участникам Великой Отечественной войны, зарегистрированным на территории города.