Минздрав разрешит фельдшерам принимать роды, если все акушеры-гинекологи уволились

Из-за нехватки акушеров-гинекологов в России Минздрав разрешит фельдшерам принимать роды и назначать лекарства пациенткам в медпунктах. Приказ министерства начнет действовать с 1 сентября.

Руководитель медорганизации сможет передать фельдшеру функционал специалиста с высшим образованием в случае нехватки специалистов. Речь идет об оказании первичной медико-санитарной или скорой медицинской помощи.

Речь идет о фельдшерах, работающих в здравпунктах (медицинских пунктах на промышленных предприятиях, в учреждениях для оказания доврачебной или первой помощи), фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках, пишет "Коммерсант".