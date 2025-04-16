Финляндия оставит границу с Россией закрытой

Финляндия оставит границу с Россией закрытой на неопределенный срок.

Как говорится в заявлении финского кабмина, принято решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления, передает ТАСС.

В конце 2023 года правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны.

В начале апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от финских властей объяснить причины закрытия границы с Россией. Жалобы подали люди российского происхождения, проживающие в Суоми. Заявители указали, что закрытие границы нарушает их права, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни.