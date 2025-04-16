Выпускники колледжей смогут поступить в вузы без ЕГЭ

Совет Федерации одобрил поправки в закон "Об образовании". Они предусматривают, что поступать из колледжей в вузы можно будет только на схожие специальности.

Сейчас те, кто получил средне-специальное образование, может поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕГЭ и на основе результатов вступительных испытаний, установленных вузом. Профиль прошлого и будущего образований не важен.

Поправки уточняют, что право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ предоставят только тем выпускникам колледжей, которые намерены получать высшее образование по соответствующему профилю. Их соответствие определит вуз, пишет ТАСС.