Более 300 человек эвакуировали из детсада в Самарской области из-за природного пожара

Природный пожар произошел в Волжском районе Самарской области, эвакуированы более 300 человек из детского сада, сообщает ГУМЧС РФ.

По информации ведомства, рядом с жилым микрорайоном "Южный город" горел камыш и сухая растительность.

"Из-за сильного задымления эвакуированы 336 человек из детского сада, расположенного рядом", - уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье, где уже введен региональный режим ЧС из-за лесных пожаров, дознаватели МЧС выявили 36 поджигателей. Из них 17 человек – дети. По их [поджигателей] вине 27 раз горел сухостой и случилось девять лесных пожаров.