16 Апреля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Верхней Пышмы взыскала с родителей хулиганов полмиллиона за сброшенную с балкона "капитошку"

В Верхней Пышме местная жительница заставила родителей двух школьников выплатить ей компенсацию за траву от сброшенного с балкона пакета с водой. Подробнее об истории с "капитошкой" за 500 тыс. рублей Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел летом 2022 года, когда к несовершеннолетнему Саше пришли друзья - Семен и Вова (имена изменены - прим.ред.). Один из школьников предложил покидать с балкона 9 этажа пакеты с водой. Один из них и приземлился на ногу Анастасии, которая в это время сидела на лавочке во дворе дома. Женщина заметила, откуда был сброшен пакет, поднялась в квартиру к хулиганам, которые открыли ей двери и извинились.

Боль в ноге не проходила и Анастасия обратилась к врачу, где ей предварительно диагностировали ушиб голени. Тогда же свердловчанка написала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали из-за возраста несовершеннолетних, а также того, что они не имели умысла причинить вред ее здоровью.

Время шло, а боль в ноге не унималась. Тогда Анастасии в больнице и сказали, что травма гораздо серьезней - были повреждены нервные окончания, что расценивается как вред здоровью средней тяжести. Для лечения потребовалась госпитализация.

Как только пострадавшая вышла из больницы, она сразу направилась в Верхнепышминский городской суд с требованием взыскать с родителей несовершеннолетних по 200 тыс. рублей компенсации морального вреда с каждого. Истец отметила, что у нее не проходит хромота, ее мучают боли и требуется реабилитация. В это же время, с ее слов, родители хулиганов не только не извинились перед ней, но и оклеветали ее в социальных сетях, заявляя, что Анастасия хочет за счет детей вылечить старое заболевание.

Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила причинно-следственную связь между травмой голени истца и развившимся заболеванием. Несмотря на это, суд удовлетворил требования только частично: с родителей Семена - 150 тыс. рублей, с родителей Александра - 50 тыс. Было доказано, что Вова в шалостях участие не принимал, так что иск в адрес его родителей оставили без удовлетворения. Также семьи мальчиков заплатили судебные расходы за проведение судебной экспертизы - 16 тыс. 666 рублей.

Анастасию такой исход не устроил и она обжаловала решение в Свердловском областном суде. Там больше прониклись историей женщины и сочли необоснованным решение занизить размер компенсации. В результате, с родителей Семена и Вовы суд взыскал в пользу пострадавшей 300 тыс. рублей (по 150 тыс. с каждого), а с родителей Саши - 200 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.

Теги: Верхняя Пышма, капитошка, компенсация, хулиган, суд


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