Умерла старейшая актриса "Ленкома Марка Захарова"

В Москве умерла старейшая актриса театра "Ленком Марка Захарова" Нина Горшкова. Она служила в учреждении с 1961 г., то есть 64 года.

Она сыграла в таких спектаклях, как "Ночное чудо", "Автоград XXI", "Ромул Великий", "Бременские музыканты", "Лабиринт", "Музыка на 11 этаже", "Золотой ключик", "Царь-рыба", "Голубая роза", "Гамлет" (реж. Г.А. Панфилов), "Ва-банк" и в других постановках, вписанных золотыми буквами в историю театра.

Последней ролью актрисы стала Берта в "Поминальной молитве". В момент смерти Горшковой было 90 лет, сообщает пресс-служба театра.