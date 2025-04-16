Почти половина сотрудников отмечают некомпетентность руководства

Почти половина сотрудников отмечают в той или иной степени некомпетентность своего руководства. Такие результаты опубликовал образовательный центр для топ-менеджеров и руководителей "СберУниверситет".

В опросе приняли участие 540 респондентов из разных отраслей, разного возраста и стажа работы. Опрос проходил на основе открытого опроса в чат-боте ИИ-помощника. Выяснилось, что 42% сотрудников указывают на слабые управленческие навыки руководителей. Почти столько же сталкиваются с управленческой несостоятельностью, включая избегание ответственности и даже злоупотребление властью. На неуважительное отношение жалуются 36%.

Почти 50% сотрудников демотивирует обесценивание со стороны руководства.

По данным "Работы.ру" конца 2022 года, 75% россиян были недовольны своими работодателями. Часто им приходилось сталкиваться с недобросовестностью работодателей, пренебрежительным отношением к работникам и их труду. Более 50% отметили звонки в нерабочее время и во время отпусков.