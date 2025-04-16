Названы миллионники с самым быстрым ростом цен на вторичное жилье

Названы российские города-миллионники, где сильнее всего выросли цены на вторичную недвижимость с начала года.

Лидирует Воронеж: здесь квадратный метр за январь-март вырос в цене на 9,9% - до 116 тыс. руб., пишет РБК Недвижимость. Второе место у Казани – рост в 9,3%. На третьем месте оказалась Пермь – 7,5%. В Москве прирост составил 4%.

В трех крупных городах цены на вторичное жилье снизились, лидером снижения стал Ростов-на-Дону (-7,2%).