СК: Женщина, подозреваемая в убийстве своих детей в Канске, признала вину

Жительница Канска, обвиняемая в убийстве своих троих детей, признала вину, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. 29-летняя женщина заключена под стражу на два месяца.

По версии следствия, 14 апреля, находясь в своем доме по улице Герцена в Канске, мать убила своих детей. Дочери было 4 года, двум сыновьям - 7 месяцев и 8 лет. Они скончались на месте происшествия. Против женщины возбудили дело об убийстве малолетних, совершенном с особой жестокостью.

На допросе мать рассказала, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. По данным СК, она с 2019 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за психического расстройства.

У пары есть еще один сын, которому 7 лет. Во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Когда ребенок пришел домой, его мать пошла с ним к своим родителям и рассказала о случившемся.

В СК сообщили, что многодетная семья состояла на профилактическом учете, так как отец избивал одного из сыновей. Однако мер должностными лицами не принималось. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

В прошлом году бывшую чиновницу МУГИСО Анастасию Петрову из Екатеринбурга, убившую троих своих детей из-за "наступившего Апокалипсиса", отправили на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением