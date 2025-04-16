В Екатеринбурге начинаются опрессовки. График

Первый этап испытаний теплосетей в Екатеринбурге начнется уже на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты ЕТК проведут подготовку к новому отопительному сезону 22, 23 и 24 апреля.

Все эти дни испытаниям будут подвергаться магистральные и распределительные тепловые сети:

22 апреля с 10.00 до 17.00 часов от котельной на Гурзуфской в Юго-Западном микрорайоне, Центре, на ВИЗе, Широкой речке (максимальная температура – до 125 градусов);

23 апреля с 10.00 до 16.00 часов от котельной на Луганской, 27 в жилых домах по улице Луганская (максимальная температура – до 95 градусов);

23 апреля с 10.00 до 16.00 часов от котельной на Мурзинской, 1б, в поселке Калиновка (максимальная температура – до 95 градусов);

24 апреля с 10.00 до 16.00 часов от котельной на Ремонтном, 10, в поселке Исток (максимальная температура – до 95 градусов).

В это время все жилые дома с неисправными системами регулирования, а также социальные объекты будут отключены от теплоснабжения. В остальных же домах системы отопления должны быть открыты. Энергетики просят горожан соблюдать правила безопасности:

для понижения температуры воздуха внутри жилых и общественных зданий ввести режим усиленного проветривания помещений;

не приближаться к месту парения, под асфальтом может находиться промоина;

не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;

не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива;

если разлив застал в транспорте – не покидайте его, даже если водитель открыл двери;

не оставляйте автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

разъясните детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Сотрудники ЕТК будут проводить обходы квартальных теплотрасс и при выявлении неисправностей ограждать территорию для дальнейшего исправления дефектов. Помимо этого, оперативные бригады будут находиться в режиме постоянной готовности. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций нужно обращаться в Центральную диспетчерскую службу АО "ЕТК": +7 (343) 329-37-01 или в МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба" по номеру: +7 (343) 222-3-005.