16 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начинаются опрессовки. График

Первый этап испытаний теплосетей в Екатеринбурге начнется уже на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты ЕТК проведут подготовку к новому отопительному сезону 22, 23 и 24 апреля.

Все эти дни испытаниям будут подвергаться магистральные и распределительные тепловые сети:

  • 22 апреля с 10.00 до 17.00 часов от котельной на Гурзуфской в Юго-Западном микрорайоне, Центре, на ВИЗе, Широкой речке (максимальная температура – до 125 градусов);
  • 23 апреля с 10.00 до 16.00 часов от котельной на Луганской, 27 в жилых домах по улице Луганская (максимальная температура – до 95 градусов);
  • 23 апреля с 10.00 до 16.00 часов от котельной на Мурзинской, 1б, в поселке Калиновка (максимальная температура – до 95 градусов);
  • 24 апреля с 10.00 до 16.00 часов от котельной на Ремонтном, 10, в поселке Исток (максимальная температура – до 95 градусов).

В это время все жилые дома с неисправными системами регулирования, а также социальные объекты будут отключены от теплоснабжения. В остальных же домах системы отопления должны быть открыты. Энергетики просят горожан соблюдать правила безопасности:

  • для понижения температуры воздуха внутри жилых и общественных зданий ввести режим усиленного проветривания помещений;
  • не приближаться к месту парения, под асфальтом может находиться промоина;
  • не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;
  • не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива;
  • если разлив застал в транспорте – не покидайте его, даже если водитель открыл двери;
  • не оставляйте автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
  • разъясните детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Сотрудники ЕТК будут проводить обходы квартальных теплотрасс и при выявлении неисправностей ограждать территорию для дальнейшего исправления дефектов. Помимо этого, оперативные бригады будут находиться в режиме постоянной готовности. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций нужно обращаться в Центральную диспетчерскую службу АО "ЕТК": +7 (343) 329-37-01 или в МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба" по номеру: +7 (343) 222-3-005.

Теги: Екатеринбург, теплосети, проверка


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