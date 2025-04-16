СМИ: США в несколько раз снизили требования для Украины по возврату помощи

США снизили требования по возврату средств за выделенную Украине помощь. Это произошло после переговоров с представителями Киева в Вашингтоне, передает Bloomberg.

По данным источников агентства, теперь сумма приближена к той, которую называл Киев, — более 90 миллиардов долларов.

Переговоры между представителями США и Украины относительно сделки по полезным ископаемым состоялись на прошлой неделе, напоминает РИА Новости.

Ранее The Washington Post написала, что сделка с США о недрах выглядит так, будто Украина должна выплачивать репарации. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. В Киеве пришли в ужас от сделки. Однако президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если он откажется от подписания сделки.

Идею о совместной разработке ресурсов впервые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, когда представлял "план победы". Трамп предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. Объем сделки тогда он оценил в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Цель сделки – вернуть потраченные США деньги на конфликт на Украине.