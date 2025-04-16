В Перми скончался охранник завода, ставший свидетелем нападения бойцовских псов на пермяка

Охранник "ОДК-Пермские моторы" скончался в машине "скорой помощи" после нападения бойцовских собак на мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда.

Сообщается, что 15 апреля, охранник "РТ-Охрана", выполнявший обязанности по обеспечению пропускного режима на КПП, в 13.47 в результате ухудшения самочувствия потерял сознание и скончался в автомобиле "скорой помощи".

"В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти работника. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера", - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

Напомним, что днем, 15 апреля, две бойцовые собаки накинулись на 35-летнего сотрудника предприятия, повалили на землю и начали грызть. В нескольких метрах за забором стояла толпа очевидцев. Увидев происходящее, они начали кидать в собак камни, стучать палками, им удалось привлечь к себе внимание одного пса, но второй мертвой хваткой вцепился в руку своей жертве. Собак удалось отогнать с помощью огнетушителя.

У пострадавшего серьезные повреждения обеих рук, ему сделали операцию.