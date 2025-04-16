Сенаторы назначили Михаила Коновалова судьей Конституционного суда РФ

Совет Федерации одобрил назначение судьей Конституционного суда России Михаила Коновалова – бывшего министра юстиции РФ, бывшего полпреда президента в Приволжском федеральном округе. До последнего времени Коновалов был полпредом президента в Конституционном суде.

Председатель КС Валерий Зорькин, представляя Коновалова сенаторам, заявил, что тот "прошел очень большую служебную лестницу". Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, который представляет в КС сенаторов, отметил, что у него с Коноваловым "позиции порой в деталях различаются, но по базовым вопросам всегда совпадают".