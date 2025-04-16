В Перми бойцовские собаки напали на мужчину у "Пермских моторов"

Днем 15 апреля на парковке у "Пермских моторов" две бойцовые собаки накинулись на 35-летнего сотрудника предприятия, повалили на землю и начали грызть, сообщает "КП Пермь".

В нескольких метрах за забором стояла толпа очевидцев. Увидев происходящее, они начали кидать в собак камни, стучать палками, им удалось привлечь к себе внимание одного пса, но второй мертвой хваткой вцепился в руку своей жертве.

С повисшим на руке псом, мужчине удалось дойти до забора, но калитку ему никто не открыл, люди лишь пытались ударить собак с безопасного расстояния, но это не помогало. В какой-то момент мужчина повис одной рукой на заборе, видимо, в надежде перелезть, но пес с неистовой силой тянул его за руку к земле. Мужчина упал, и собаки с новой силой набросились на него.

Очевидцы рассказывают, что от страха одна из собак убежала на остановку и запрыгнула в пустой автобус №823. Водитель какое-то время ее держал в салоне, но потом выпустил. Позже обеих собак поймали, а хозяину пришлось давать объяснение. Как оказалось, в тот день он приехал на завод устраиваться на работу, привязал двух своих стаффордов к забору и ушел. Собаки полтора часа были без хозяина. Сорвались с привязи и в 11.30 уже напали на мужчину.

У пострадавшего серьезные повреждения обеих рук, ему сделали операцию.