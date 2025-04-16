Трамп грозит повысить пошлины для Китая до 245%

Белый дом не остановится на текущей пошлине в 145% на ввоз товаров из Китая. В информационном бюллетене, подготовленном администрацией Трампа, говорится о готовности поднять пошлины на китайский импорт до 245%, сообщают американские СМИ.

"В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере 245%", - говорится в бюллетене.

Тарифная война началась с того, что президент США Дональд Трамп после вступления в должность ввел для Китая пошлину в размере 20%, сбор в размере 34% 2 апреля и дополнительную пошлину в размере 50% в ответ на ответные угрозы Китая, что резко повысило первоначальные пошлины до 104%.

Китай ответил на это повышением тарифов на 84%. Трамп позже повысил тарифы со 104% до 125% "из-за неуважения" со стороны Китая.

В конце концов, в пятницу на прошлой неделе Китай также повысил пошлины на импорт из США до 125%, в то время как пошлины США на китайский импорт составили 145%.

Согласно информационному бюллетеню, "пошлины на важнейшие полезные ископаемые и продукты их переработки были введены для защиты обороноспособности США, развития инфраструктуры и технологических инноваций".