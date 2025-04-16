Уральского политолога Крашенинникова* снова оштрафовали из-за маркировки иноагента

Уральского политолога Федора Крашенинникова* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга.

Установлено, что обвиняемый распространял в своих социальных сетях материалы, не помечая их как информацию, произведенную и распространяемую иностранным агентом.

В связи с этим суд оштрафовал Крашенинникова* на 40 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что иностранным агентом политолог был признан в сентябре 2022 года за получение денежных средств из Украины и Германии. В тот же год Крашенинников* попытался оспорить новый статус в суде Екатеринбурга, однако в удовлетворении его иска было отказано. В 2023 году его оштрафовали на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

В августе 2024 года Федор Крашенинников* был объявлен в розыск по уголовной статье. О чем именно шла речь, в базе уголовного розыска МВД РФ не сообщается.

* признан Минюстом иностранным агентом