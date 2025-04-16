Фицо заявил, что поедет в Москву 9 мая, несмотря на угрозы Каллас

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на предупреждение главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Предупреждение Каллас является шантажом или объявлением, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Этого я не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й", - цитирует Фицо ТАСС. Он подчеркнул, что является главой суверенного государства и сам принимает решения о своих визитах.

Ранее Каллас заявила, что поездки в Москву на празднование 9 Мая "будут иметь последствия".

Еще в прошлом году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не боится критики европейских лидеров из-за решения посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Напомним, что в этом году отмечается 80-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Всего для участия в Параде Победы на Красной площади пригласили представителей более 20 стран. В Кремле, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность визита Дональда Трампа в Россию на День Победы, заявили, что Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве всех глав государств, которые готовы разделить с Россией гордость за этот праздник.