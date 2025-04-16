В популярном БАДе для похудания нашли сильнодействующий наркотик

Лабораторное исследование популярной биологической добавки (БАД) для похудания выявило наличие в составе сильнодействующего наркотического вещества, пишут "Известия". Журналисты провели контрольную закупку БАДа и отдали его на экспертизу.

Речь идет о препаратах "Молекула" и "Молекула плюс". Издание утверждает, что БАДы популярны у подростков благодаря роликам в TikTok.

Эксперты проекта международной ассоциации "Антиконтрафакт" "Не рискуй. Проверь!" обнаружили в добавке сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда, которое создает у человека чувство ложного насыщения и применяется в медицине для лечения ожирения. Оборот вещества строго запрещен без рецепта. В "Молекуле" он содержится в высокой концентрации.

Сибутрамин входит в утвержденный правительством список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Издание отмечает, что на упаковке препарата сибутрамин в составе не указан.