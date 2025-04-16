В Екатеринбурге задержали еще двух московских "курьеров" мошенников

В Екатеринбурге силовики задержали еще двух "курьеров", прилетевших из Москвы отбирать деньги у местных пенсионеров.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, мужчин 32 и 38 лет подозревают в хищении нескольких сотен тысяч рублей у пенсионерок. Тем звонили неизвестные, которые представлялись "работниками правоохранительных органов", и заявляли, что злоумышленники пытаются похитить их деньги.

Аферисты убедили женщин "задекларировать" все имеющиеся у них наличные и передать "курьеру", который прибудет к ним домой. Пенсионерки экстренно собрали имеющиеся сбережения и отдали прибывшим к ним посыльным.

Полицейским удалось установить "бегунков" и задержать их. Оказалось, что оба прибыли на Урал из Москвы по поручению своих "работодателей". Задержанные не стали отрицать причастность к хищению денег и пояснили, что устроились на "работу" через интернет. Задачами было забирать и пересылать деньги на указанные нанимателями счета: для этого "кураторы" купили им билеты на самолет до Екатеринбурга и указали адреса, где забрать деньги.

Против обоих мужчин возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере. Они уже заключены под стражу.

Стоит отметить, что буквально на днях в Екатеринбурге задержали еще одного "курьера" мошенников, также прилетевшего из Москвы.