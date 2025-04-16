Минсельхоз выступил против перевода земель в Сысерти под полигон из сельхоз статуса

Министерство сельского хозяйства РФ выступило категорически против перевода сельхозземель в Сысертском районе в промышленные для строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг". Это следует из ответа ведомства активистам, которое те опубликовали в сообществе "Щит малой Родины".

В министерстве отметили, что в 2022 и 2023 году Свердловская область относится к числу регионов, лидирующих по площади земель сельскохозяйственного назначения, выбывших из сельскохозяйственного оборота. Статистика была составлена на основании доклада о состоянии и использовании земель сельхозназначения РФ в указанные годы.

Исходя из этого, департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности посчитал необходимым выбрать другое место для строительства мусорного полигона, поскольку в обратном случае регион потеряет еще один участок сельхозземли.

"Учитывая вышеизложенное, департамент считает необходимым рассмотреть возможность уточнения места расположения мусорного полигона твердых бытовых и коммунальных отходов на территории Сысертского городского округа Свердловской области в целях исключения его размещения на землях сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями, ввиду недопустимости выбытия их из сельскохозяйственного оборота, а также учесть позицию департамента при согласовании проектов соответствующих изменений в документы территориального планирования Сысертского городского округа Свердловской области", - говорится в документах.

Активисты еще раз напомнили, что не против строительства полигона в целом и осознают важность проекта, однако считают неправильным выбирать для его реализации сельхозучасток рядом с рекой и сразу несколькими населенными пунктами. Они выразили надежду, что после ответа федерального ведомства, врио губернатора Денис Паслер согласует выбор иного земельного участка под объект ТКО, но уже в промзоне.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка все же переводят в промышленную зону. Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий. Позднее противники мусорного полигона обратились к Паслеру с просьбой разобраться в ситуации и помочь сохранить земли. Тогда же у резиденции удалось "поймать" бывшего губернатора Евгения Куйвашева, который заявил, что место под мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг" все еще не выбрано.

Ранее руководитель следственного управления СКР по Свердловской области, генерал-майор юстиции Богдан Францишко пообещал проверить законность концессионного соглашения, заключенного для строительства полигона у деревни Андреевка.