Goldman Sachs спрогнозировал ослабление рубля до 130 за доллар

Курс доллара по отношению к российскому рублю достигнет 100 рублей летом 2025 года.

Таков прогноз аналитиков Goldman Sachs, сообщает Oninvest. Прогноз отражает как внешние ограничения против Москвы, так и макроэкономические проблемы внутри страны. Ожидается, что курс американской национальной валюты в 2026 году составит 120 руб., в 2027-м — 130 руб., а еще через год — 130 руб. Таким образом, рубль ослабнет на более чем 48% по сравнению с текущими уровнями. Это самое значительное из прогнозируемых изменений валютных курсов к доллару, которые прогнозирует Goldman Sachs.

Также в Goldman Sachs понизили прогноз по доллару. Основа сильной американской валюты — исключительность активов США с точки зрения доходности — пошатнется, если пошлины на импорт товаров, введенные президентом США Дональдом Трампом, начнут давить на прибыльность компаний в стране и реальные доходы потребителей. При этом Goldman ожидает, что большинство валют развитых стран будет укрепляться, — например, евро и иена — а валюты развивающихся останутся под давлением.

Укрепление рубля, которое наблюдается в настоящее время, не является стабильным и может быть подвержено колебаниям, связанным с изменениями в международной политике. Прогнозы по курсу остаются неопределенными, что обусловлено высокой волатильностью и отсутствием четкой финансовой политики.