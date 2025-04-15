Захарова назвала евронацизмом запрет ЕС на поездку Вувича в Москву на День Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию "The Telegraph" о том, что Сербии может быть отказано во вступлении в Европейский союз, если ее президент Александр Вучич подтвердит свое намерение приехать в Россию в следующем месяце на ежегодный парад Победы в Москве.

В своем Telegram-канале она сказала, что так возрождается евронацизм.

"Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали "людьми второго сорта", - заявила она.

Ранее выяснилось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приедет в Москву на 9 мая и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Также выяснилось, что на 80-летие Победы в Москву приедет президент африканского государства Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и вьетнамский лидер То Лам. Приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.