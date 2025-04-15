Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования

Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции.

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании президиума Госсовета.

"И первоначальный взнос, и резервирование банков в конечном итоге приводят к сокращению ипотеки. А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей", - сказал Путин. Он пояснил, что экономический блок правительства и ЦБ "считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане Российской Федерации".

"Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем", - приводит его слова ТАСС.

При этом Путин считает, что ситуация с ростом цен меняется к лучшему.