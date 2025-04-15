15 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени девочка во время квеста "Прятки в темноте" порвала почку

В Тюмени 11-летняя девочка во время празднования Дня рождения проходила квест "Прятки в темноте" и порвала почку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Девочка играла в темноте, поднялась на платформу и упала вниз, ударившись о прямоугольную конструкцию и получив травму. У ребенка диагностирован разрыв левой почки. Вред здоровью оценивается как тяжкий. 

Согласно заключению эксперта, квест "Прятки в темноте" представляет угрозу жизни и здоровью пользователей при эксплуатации, поскольку игровая зона не имеет необходимого набора служебных помещений и оборудования; у персонала отсутствует квалификация для оказания услуг детям; пользователи перед прохождением квеста не проходят инструктаж по правилам и технике безопасности и не экипируются средствами защиты.

Прокурор округа обратился в суд с иском о взыскании с предпринимателя- организатора квеста компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителя. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик выплатила  пострадавшей стороне 1 млн руб. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал штраф в размере 200 тыс.  рублей.

Решение суда исполнено.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,  организатор квеста в декабре 2024 года привлечена к уголовной ответственности п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Теги: девочка, квест, почка, Прятки в темноте


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