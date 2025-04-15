15 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Вологда поборется за звание «Культурной столицы России 2027 года»

Сегодня дан старт Всероссийскому конкурсу на звание культурной столицы России. Об этом было  объявлено на брифинге в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в Москве.

«В прошлом году Вологда вошла в восьмерку финалистов конкурса «Культурная столица 2026 года». Заявка вологжан тогда была признана одной из сильнейших. В этом году областная столица вновь будет бороться за победу в конкурсе, и важно, чтобы наши земляки активно поддержали эту инициативу. Звание «Культурной столицы» позволит привлечь внимание к нашим уникальным традициям, достижениям, а также создать перспективы для развития искусства, туризма и бизнеса на территории региона», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

«Народное голосование» в рамках конкурса также стартовало сегодня и продлится до 5 декабря. Все желающие могут отдать свой голос за любимый город на портале «Госуслуги».

В конкурсе «Культурная столица России 2027 года» принимают участие 39 городов страны. Конкурс будет проводиться в несколько этапов. Городам-претендентам предстоит продемонстрировать культурную самобытность, историческое наследие, креативные индустрии, городскую среду и туристический потенциал. 

Вид Вологды(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

На первом этапе города представят экспертам свое резюме сквозь призму истории, настоящего и будущего по 12 направлениям, включая образование, экологию, инклюзию, брендинг и другие важные сферы. Самые сильные заявки выйдут в финал, в ходе которого участники презентуют свои культурные программы на большой церемонии в Москве в конце 2025 года.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Теги: культурная столица россии, вологда, георгий филимонов


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