Сергей Ситников на встрече с медиками сообщил, что Галичская ЦРБ станет третьей областной больницей

В рамках рабочей поездки губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился с врачами Галичской ЦРБ. Он поздравил коллектив медучреждения с новым главврачом. Два месяца назад главврачом больницы стал Федор Василевский.

«Хочу поздравить вас с новым главным врачом. Убежден, что все получится. Есть мысли, идеи, опыт. Больницу ждёт серьезное развитие», - отметил Сергей Ситников.

На данный момент в медучреждении завершается капитальный ремонт. Уже проведена перепланировка первого этажа, прошла замена коммуникаций, обновлена кровля. Сейчас на финишной прямой строительно-монтажные работы внутри помещений и входной группы здания. В ходе обновления был организован перенос хирургических и травматологических служб на первый этаж, что в разы улучшит оперативность оказания медпомощи. Пациентам стало комфортно, предусмотрены необходимые приспособления и для маломобильных пациентов.

Средства на капремонт Галичской поликлиники были привлечены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Двери модернизированного медицинского учреждения для галичан откроются уже в мае.

«На первом этаже планируем открыть кабинет медицинской профилактики. Для всех отремонтированных помещений закупили новую мебель. Помимо этого, медучреждение постоянно оснащается новым оборудованием. За последние годы приобретено более 30 единиц техники. В том числе, флюорограф, маммограф, рентген и компьютерный томограф. В последней поставке - велоэргометры, холтеровские мониторы ЭКГ», - пояснил губернатору главный врач Федор Василевский.

Ведется работа по привлечению новых кадров в поликлинику. Докторов привлекают меры поддержки, разработанные по поручению губернатора Сергея Ситникова. Так, в 2024 году принято 9 врачей - терапевт, педиатр, невролог, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и эндокринолог. Еще 30 будущих докторов сегодня обучаются в медвузе по целевому направлению.

На встрече с медиками Сергей Ситников подчеркнул, что теперь Галичская больницы имеет все возможности для развития. Предполагается сделать медучреждение по сути третьей областной больницей.

«Галич станет, по сути, центром северной части области. Видим, что город сегодня застраивается, открываются новые производства, выросла зарплата. И рано или поздно те, кто ездят лечиться из соседних районов, примут решение приезжать сюда. В этой связи галичской больнице уготована участь третьей областной», - отметил губернатор.

Сергей Ситников обратил внимание, что сегодня основной упор необходимо делать на наращивание современных направлений оказания медпомощи, в том числе высокотехнологичной. При необходимости - перестраивать невостребованные отделения.