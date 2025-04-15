15 Апреля 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников на встрече с медиками сообщил, что Галичская ЦРБ станет третьей областной больницей

В рамках рабочей поездки губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился с врачами Галичской ЦРБ. Он поздравил коллектив медучреждения с новым главврачом. Два месяца назад главврачом больницы стал Федор Василевский.

«Хочу поздравить вас с новым главным врачом. Убежден, что все получится. Есть мысли, идеи, опыт. Больницу ждёт серьезное развитие», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

На данный момент в медучреждении завершается капитальный ремонт. Уже проведена перепланировка первого этажа, прошла замена коммуникаций, обновлена кровля. Сейчас на финишной прямой строительно-монтажные работы внутри помещений и входной группы здания. В ходе обновления был организован перенос хирургических и травматологических служб на первый этаж, что в разы улучшит оперативность оказания медпомощи. Пациентам стало комфортно, предусмотрены необходимые приспособления и для маломобильных пациентов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Средства на капремонт Галичской поликлиники были привлечены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Двери модернизированного медицинского учреждения для галичан откроются уже в мае.

(2025)|Фото: adm44.ru

«На первом этаже планируем открыть кабинет медицинской профилактики. Для всех отремонтированных помещений закупили новую мебель. Помимо этого, медучреждение постоянно оснащается новым оборудованием. За последние годы приобретено более 30 единиц техники. В том числе, флюорограф, маммограф, рентген и компьютерный томограф. В последней поставке - велоэргометры, холтеровские мониторы ЭКГ», - пояснил губернатору главный врач Федор Василевский.

(2025)|Фото: adm44.ru

Ведется работа по привлечению новых кадров в поликлинику. Докторов привлекают меры поддержки, разработанные по поручению губернатора Сергея Ситникова. Так, в 2024 году принято 9 врачей - терапевт, педиатр, невролог, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и эндокринолог. Еще 30 будущих докторов сегодня обучаются в медвузе по целевому направлению.

(2025)|Фото: adm44.ru

На встрече с медиками Сергей Ситников подчеркнул, что теперь Галичская больницы имеет все возможности для развития. Предполагается сделать медучреждение по сути третьей областной больницей.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Галич станет, по сути, центром северной части области. Видим, что город сегодня застраивается, открываются новые производства, выросла зарплата. И рано или поздно те, кто ездят лечиться из соседних районов, примут решение приезжать сюда. В этой связи галичской больнице уготована участь третьей областной», - отметил губернатор.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников обратил внимание, что сегодня основной упор необходимо делать на наращивание современных направлений оказания медпомощи, в том числе высокотехнологичной. При необходимости - перестраивать невостребованные отделения.

(2025)|Фото: adm44.ru

Теги: сергей ситников, медучреждение, галичская поликлиника, медицинская помощь


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