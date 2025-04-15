Темпы развития инфраструктуры Лабинского района оценили кубанские парламентарии

В поездке по Лабинскому району Кубани председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко сопровождали глава района Владимир Забураев, председатель Совета муниципального образования Александр Демченко, председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, председатель бюджетного комитета ЗСК, депутат от округа Иван Артеменко.

В программе посещения было посещение новых социальных объектов района и благоустроенных территорий.

Первым пунктом программы стал осмотр спортивного зала в станице Чамлыкской. Востребованное учреждение построено по модульной технологии в прошлом году. Для юных местных жителей здесь организованы занятия по греко-римской и вольной борьбе.



Затем делегация кубанских парламентариев ознакомилась с успешно реализуемым проектом по благоустройству мемориала «Площадь Победы» в районном центре.

Сегодня объект преобразован в настоящий патриотический комплекс. А в прошлом году на этой же территории был установлен и памятник героям СВО.

Далее депутаты и руководство муниципалитета переехали к детской школе искусств. Учреждение дошкольного образования прошло масштабную реконструкцию в 2020 году в рамках краевой госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Параллельно учреждение было оснащено новыми музыкальными инструментами, современным оборудованием, учебными материалами.

Открылись отделение хореографии, концертный зал на 200 мест. Дополнительно организованы эстрадно-джазовое, театральное и хореографическое отделения. Решением Совета муниципального образования в прошлом году ДШИ присвоено имя Михаила Васина, выпускника школы, участника хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, погибшего при крушении в 2016 году над акваторией Черного моря самолета Минобороны России.

Следующим пунктом рабочей программы стало посещение модельной детской библиотеки. Объект примечателен тем, что он стал первым подобным на территории края. Модернизированная в рамках нацпроекта «Культура» библиотека распахнула свои двери в 2020 году.

В процессе реализации программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Лабинске благоустроена общественная территория - зона отдыха «Чистые пруды». Ее осмотр также вошел в программу рабочей поездки председателя ЗСК. Проект признан победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» в 2020 году. Сейчас все работы на объекте завершены.

Также депутаты осмотрели технопарк «Кванториум» на базе школы №9. На его площадках школьники занимаются научно-техническим творчеством, проводят опыты по химии, биологии, физике, проектируют и конструируют роботов, обучаются основам программирования. Важным аспектом воспитания подрастающего поколения является и то, что учащиеся вовлечены в процесс поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. На базе «Кванториума» ребята изготавливают необходимые для фронта изделия – подсветки для буссоли, контейнеры для лекарств и приспособления для быстрой зарядки магазина автомата Калашникова.

Финальной точкой стало посещение Дома Боевой Славы. В нем работают музейные комнаты, посвященные Великой Отечественной войне, Воздушно-десантным войскам, Военно-Морскому Флоту и Военно-Воздушным Силам, Пограничным Войскам. Здесь хранится Память о Героях России - наших земляках. На сегодняшний день в экспозиции насчитывается около 800 экспонатов.



«Сегодня с коллегами оценили динамику развития Лабинского района. С руководством муниципалитета достаточно продуктивно работаем в рамках исполнения постановления ЗСК, принятого по итогам прошедшего Дня муниципального образования. Но наша работа с территориями не ограничивается только этим направлением. Депутаты практически еженедельно выезжают в свои округа, посещают и другие города и районы края. Побывав в Лабинском районе, отметили для себя, что за последние пять лет, как в населенных пунктах, так и в самом Лабинске модернизирован ряд знаковых объектов, появились новые. С коллегами-депутатами отметили последовательную работу администрации Лабинского района по поступательному развитию территории. Муниципалитет активно участвует в реализации нацпроектов и краевых госпрограмм. Что созвучно рекомендациям, данным по итогам заседания круглого стола. В этом вопросе краевой депутатской корпус и далее готов оказывать помощь органам местного самоуправления. Укрепление экономики и, как следствие, развитие социальной сферы кубанских муниципалитетов для нас – одна из первоочередных задач. Ведь именно от уровня их развития напрямую зависит успешное будущее нашего региона», - поделился мнением по итогам рабочей поездки Юрий Бурлачко.