Жена экс-мэра Сочи попросила разместить детей с ней в СИЗО

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, которая находится под стражей, просит правозащитников поспособствовать помещению ее малолетних детей к ней в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

"Условия СИЗО позволяют размещать малюток вместе с мамой, благо в этом возрасте дети не понимают, что находятся в тюрьме", - заявила адвокат.

У Копайгородской пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери 3 и 14 лет, а также 24-летний сын Давид. Его ранее допросили по делу родителей в качестве свидетеля и после следственных действий запретили общение с ними.

Напомним, в марте суд ужесточил Копайгородской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Она была задержана в ноябре 2024 года по делу, фигурантом которого является ее муж.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере.

Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября 2024 года. Вину он не признал. Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. 15 октября 2024 года Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи. Позже его обвинили в получении взятки в 43 млн рублей.