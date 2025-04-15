Суд арестовал главу службы безопасности Белоярской АЭС

Суд избрал меру пресечения главе службы безопасности Белоярской атомной электростанции Владимиру Соколову. Он арестован.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Соколов обвиняется в совершении двух преступлений по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу.

Белоярский районный суд арестовал Владимира Соколова до 10 июня 2025 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Какие-либо подробности дела в суде пока не раскрывают.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года вступил в силу приговор заместителю директора по общим вопросам Белоярской АЭС Денису Васькину. Он был признан виновным в получении взятки в 2,6 млн рублей. Хотя своей вины топ-менеджер так и не признал, суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей.