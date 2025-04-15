"Я не хотел возвращаться к детям в лежачем состоянии". Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал екатеринбуржцам, как заново встал на ноги

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров стал почетным гостем форума-выставки "Здравоохранение Урала-2025", которая стартовала сегодня в Екатеринбурге. На встрече с уральцами он подробно рассказал о своих мыслях на больничной койке, каким вопросом шокировал врача, а также как на папу-киборга отреагировали юные Анастасия и Илья.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали в январе 2023 года с пневмонией. На грани жизни и смерти спортсмена подключали к аппарату искусственного насыщения крови кислородом. Когда начался некроз конечностей, фигуристу ампутировали предплечья и голени. После стабилизации для спортсмена создали самые современные протезы, в которых он начал тренироваться, а меньше чем через год снова выщел на лед.

По словам Костомарова, он мало что помнит из первых дней больничных будней: как забрали в больницу, как попросился в туалет, дошел до койки и сразу - как очнулся спустя месяц комы. Пока бывший спортсмен находился, как он вспоминает, в каких-то кошмарах и параллельных мирах, все трудности и страх приняла на себя его супруга Оксана Домнина. Но настоящее отчаяние наступило после пробуждения, когда 3 февраля совет врачей сообщил о необходимости ампутировать фигуристу все четыре конечности.

"Тогда потекли горькие слезы, я мог только моргать глазами и дать свое согласие, потому что другого выхода уже не оставалось, к сожалению. В тот момент я, честно говоря, просто упал с самой высокой горы в самое глубокое ущелье. Это был полный обвал, полное опустошение и потребовалось достаточно долгое время, чтобы принять и найти в себе силы, чтобы обрести какой-то смысл дальше жить. То, что я спортсмен, плюс вера моей жены и то, что у меня есть двое детей и много людей, которые верят в меня и меня поддерживают - из-за этого невозможно сдаться. Веру вселила в меня моя жена. Хорошо, что она взяла на себя всю эту нагрузку, все это переживание, все это время, которое она проводила со мной. Не только колоссальная помощь врачей, но, все-таки, вселить надежду в человека может близкий человек и придать тебе сил для того, чтобы бороться и сопротивляться тем условиям, в которых ты оказываешься", - рассказал Костомаров.

По его словам, силы двигаться дальше пришли далеко не сразу - впереди были все ступени от гнева и торга, до принятия, которые неизбежно должен пройти каждый, оказавшийся в подобной ситуации. Помог ему и реабилитолог Егор, который, сам будучи с протезом ноги, помогал бывшему спортсмену встать и идти вперед.

"Я не хотел возвращаться домой в лежачем состоянии, когда смотришь на всех снизу вверх, как на каких-то гигантов. Дети до последнего ко мне не приезжали - только когда я встал на ноги и смог их встретить на улице, только тогда я был счастлив", - рассказал бывший фигурист.

Он также рассказал о том, как дочка с сыном восприняли его новый облик. Домнина заранее поговорила с детьми о том, что папа теперь "киборг", а потому первым вопросом, который задал Илья отцу - вертится ли его голова на 360 градусов. Помогая разуться по возвращении из больницы, мальчик также отметил, что кожаная нога папы была намного тяжелее нынешнего протеза, что сильно повеселило домашних - теперь это стало забавной семейной историей.

Еще одна, теперь уже забавная история, связана с больничными днями. После новости о скорой ампутации Костомаров первым делом спросил врача не о коньках, а о том, сможет ли он ездить на мотоцикле. Тогда доктор впал в ступор, по-доброму отругал спортсмена, решившего после спасения снова рискнуть жизнью. Запрет не сильно сработал, и хоть сейчас езда на мотоцикле невозможна, это не мешает экс-спортсмену ловить адреналин на сноуборде и развлекать себя парасейлингом. Правда, от хобби в виде большого тенниса пришлось отказаться - дискомфорт в руке больше не позволяет получать удовольствие от процесса, даже если ракетку привязать скотчем. Это увлечение от отца переняла дочь Анастасия.

Костомаров пытается жить настолько полноценной жизнью, насколько это возможно. Иногда он даже принимает приглашения выступить на льду, если мероприятие проходит не слишком далеко от дома. Например, он выступил на ледовом представлении "Больше, чем шоу", которое в честь своего 50-летия 11 апреля устроила олимпийская чемпионка и его бывшая партнерша по льду Татьяна Навка. Там же он встретился с 5-летним Мишей, которому в первые же дни после рождения из-за болезни тоже пришлось ампутировать руки и ноги. Несмотря на это мальчик светился от счастья и излучал обаяние, которое невозможно было игнорировать.

По удивительному стечению обстоятельств, именно о нем до слов экс-фигуриста рассказал главврач ГАУЗ СО "ОДКБ" Олег Аверьянов. От мальчика отказались родители, из-за чего ребенка пришлось отдать в дом малютки. Однако уже в два года его усыновила семья из Москвы, у которой уже двое сыновей. А несколько дней назад они приехали на шоу, чтобы лично встретиться с Костомаровым и показать сыну, на кого нужно равняться.

Роман Костомаров еще раз поблагодарил врачей, отметив, что только после трагедии понял, насколько важна хорошая медицина и востребованы профессионалы в этой сфере.

"Не только хирурги, медсестры это настолько огромный коллектив, что если хотя бы одного человека из этого списка уберешь, положительного результата уже может не получиться. Тот уход и то внимание, которое тебе уделяют, когда ты оказываешься в такой ситуации, зависит от любого человека, который находится в больнице и привносит свою частичку помощи, без которой, как я и сказала, не будет хорошего результата", - сказал бывший спортсмен.

Врачей поблагодарила и Оксана Домнина, пожелав всем участникам выставки здоровья и профессиональных успехов.

Международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов, фармацевтических препаратов "Здравоохранение Урала" продлится в Екатеринбурге до 18 апреля включительно. Ключевыми темами выставки этого года станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, импортозамещение в медицине, реабилитация, здоровый образ жизни и спорт.

Вход свободный и доступен по регистрации.