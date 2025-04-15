Рособрнадзор: В каждом пункте сдачи ЕГЭ будут находиться представители родителей

В каждом пункте сдачи ЕГЭ теперь будут присутствовать представители родителей. Они будут следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором, при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов», - цитирует Музаева ТАСС.

По его словам, ряд этих решений реализован уже в 2025 году.

В прошлом году глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что досмотр выпускников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть регламент прохода рамок. Заявление прозвучало после череды скандалов, связанных с досмотрами школьников в Воронеже, Московской области, Чувашии.

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила отменить досмотр перед ЕГЭ после череды скандальных случаев, когда выпускников заставляли раздеваться до нижнего белья.