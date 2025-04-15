Назначен глава аппарата правительства Ростовской области

И.о. главы Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим заместителем – руководителем аппарата правительства области Александра Скокова. Он будет курировать вопросы кадровой политики, внутреннего финансового аудита, защиты гостайны, обеспечения деятельности регионального кабмина и ряд других сфер.

"Уверен, его профессиональный и жизненный опыт послужит на благо Ростовской области. Желаю успехов в новой должности", - написал Слюсарь в своём telegram-канале.

Политик напомнил, что в должности вице-президента Скоков руководил аппаратом ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", работал в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод", авиационном комплексе имени Ильюшина. В последние годы был заместителем генерального директора по административному управлению АО "Аэрофлот-российские авиалинии".