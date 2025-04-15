Парламентарии Тульской областной Думы вручили благодарственные письма членам организации "Жены героев"

Депутаты Тульской областной Думы встретились с участницами автономной некоммерческой организации "Жены героев" на площадке тульского филиалп Государственного исторического музея. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина, председатели комитетов регионального парламента Сергей Галкин, Сергей Гребенщиков, Ольга Слюсарева, депутаты Дмитрий Андросов, Светлана Белоус, Марина Белькова, Денис Бычков, Анатолий Симонов, Почетный гражданин Тульской области Сергей Харитонов и председатель Общественной палаты региона Юрий Цкипури.

С приветственным словом от имени председателя областной Думы Андрея Дубровского к участникам обратилась Марина Левина.

"Совсем скоро наша страна отметит важную дату – 80-летие Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших героев, которые спасли мир от фашизма. В наши дни тоже есть место подвигу и тоже есть свои герои – это бойцы специальной военной операции", – сказала она.

Марина Левина обратила внимание на то, что встреча проходила в зале, где размещены портреты фронтовиков минувшей войны, что особо подчеркивает связь поколений, преемственность традиций доблести и славы, любви к Родине.

"Вглядевшись в лица наших героев войны, можно увидеть в их взгляде столько жизни, решимости, уверенности, что лишний раз убеждаешься: российский народ не победим", – подчеркнула парламентарий.

Вице-спикер в ходе встречи от лица всего депутатского корпуса поблагодарила участниц организации за их активную общественную работу, неравнодушие и вклад в победу.

"Нашим бойцам очень важно знать, что у них есть вы – надежный тыл. Поздравляем с наступающим праздником и желаем вам и в дальнейшем такой же решимости, уверенности и убежденности в нашей победе", – сказала Марина Левина.

Марина Левина также поблагодарила депутата Тульской областной Думы Сергея Гребенщикова за инициативу и помощь в организации встречи с общественницами. И вручила участницам АНО «Жены Героев» Благодарственные письма Тульской областной Думы.

"Для нас большая честь присутствовать на этом мероприятии. Спасибо вам большое за такую высокую оценку нашей деятельности. Многих из вас мы знаем лично, многие нам помогают и в нашей деятельности, и с гуманитарной миссией. От лица всех участниц проекта благодарю Тульскую областную Думу, Правительство области за поддержку наших мужей, отцов, братьев и помощь фронту", – сказала руководитель организации Анастасия Кошерук.

По окончании церемонии награждения участники встречи ознакомились с планшетной выставкой, посвященной 80-летию Великой Победы.

В экспозиции представлено 80 фотографий участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сделанных в разные годы фотокорреспондентами общественно-политических газет Тульской области. Выставку представила и. о. директора ИА «Регион 71» Лада Варфоломеева. Экскурсоводом по экспозиции стала главный редактор газеты «Тульские известия» Полина Крымова.