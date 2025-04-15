Киргизия собралась выдвигать ультиматумы России после задержания киргизов в бане

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в Москве.

"Хорошо, что дело получило широкий резонанс. Это создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов", - передает слова дипломата агентство "АкиPress".

Кулубаев отметил, что таких ситуаций быть не должно, "но мы постараемся использовать эту ситуацию".

Напомним, в бане "Бодрость" в Москве были задержаны десятки мигрантов, преимущественно из Киргизии. После этого посла России в Киргизии Сергея Вакунова вызвали в МИД республики. Российской стороне была вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан. Киргизское внешнеполитическое ведомство просит "принять меры" в отношении правоохранителей Москвы, если силу применили незаконно, сообщили в МИД Киргизии.

В МВД заявили, что какие-либо противоправные действия в отношении мигрантов не совершались, обращений от них в отделение не поступало.

По данным СМИ, силовики нагрянули в баню после жалоб местных жителей. По некоторым данным, заведением владеет бизнесмен из Киргизии, который давал доступ к услугам только соотечественникам, а русских посетителей туда якобы не пускали.