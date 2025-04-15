Мэрия Екатеринбурга объявила закупку автобусов-"гармошек" с кондиционерами и зарядками

Администрация Екатеринбурга объявила закупку 15 автобусов-"гармошек", работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, это машины особо большого класса. Они максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда нужно перевезти множество пассажиров.

"Салоны будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств. Новые автобусы планируем направить на самые востребованные маршруты", - отметил Орлов.

Ранее в мэрии сообщали, что новые автобусы-"гармошки" будут ездить на 50-м маршруте. В качестве второго варианта рассматривается 57-й. Также есть вероятность, что машины усилят 58-й автобусный маршрут, однако это станет возможным после переоборудования его конечных остановок.