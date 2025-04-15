15 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Уралкалий" открыл новую столовую на Усть-Яйвинском руднике

"Уралкалий" открыл новую столовую на Усть-Яйвинском руднике БКПРУ-3, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Столовая общей площадью более 940 кв. м расположена в административно-бытовом здании рудника. Новый объект построен с учетом всех технологических, санитарных и противопожарных требований. Дизайн помещений выполнен в современном стиле, с использованием качественных отделочных материалов, закуплено новое современное оборудование, обеденный зал оснащен новой мебелью и предметами интерьера.

Обеденная зона включает 92 посадочных места, буфет рассчитан на девять посадочных мест. Столовая будет обеспечивать сотрудников горячим питанием в обеденный перерыв, в остальные часы предусмотрена работа буфета.

"Корпоративное питание всегда являлось приоритетным направлением в социальной политике Компании. Открытие новой столовой — это долгожданное событие для всех сотрудников Усть-Яйвинского рудника. Разнообразное меню позволит нашим сотрудникам качественно питаться, а современный красивый интерьер будет способствовать хорошему отдыху в обеденный перерыв", - сообщила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалий" Ирина Константинова.

Отметим, что на производственных площадках Компании в Березниках и Соликамске работает 23 буфета и 20 столовых. В "Уралкалии" действует программа корпоративного питания, по которой каждый сотрудник получает скидку в размере 70% от стоимости блюд в столовых и буфетах предприятия по своему служебному пропуску. Ежедневное меню включает не менее шести салатов и одного десерта, четырех видов супов, трех видов гарниров, семи видов мясных и рыбных блюд, три наименования диетических блюд, напитки в ассортименте, разнообразной выпечки и кондитерских изделий.

Теги: Уралкалий, столовая, рудник


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