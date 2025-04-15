Песков пообещал уточнить время окончания моратория на удары по энергообъектам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить время окончания действия 30-дневного моратория на удары по энергообъектам.

"Здесь мне нужно уточнить, мне нужно получить информацию от нашего оборонного ведомства", - цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выполняет условия временного моратория, Украина же продолжает его нарушать.

Напомним, соответствующий мораторий действует с 18 марта. Тему террористической угрозы и исполнение "договоренностей с Украиной о прекращении ударов по энергоинфраструктуре" 1 апреля обсуждали на заседании Совета безопасности РФ. После этого российская сторона передала администрации США список фактов всех нарушений ВСУ договоренности, достигнутой президентами РФ и США. Какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.