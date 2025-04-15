В Прикамье мужчина погиб в пожаре

В Пермском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проводят процессуальную проверку.

Установлено, что в утреннее время 14 апреля 2025 года в одноэтажном деревянном доме в поселке Тюш Октябрьского муниципального округа Пермского края произошло возгорание, предварительной причиной которого является неосторожное обращение с огнем при курении. В ходе тушения пожара на крыльце дома обнаружено тело мужчины 1959 года рождения.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.