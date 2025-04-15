Путин не планирует телефонный разговор с Трампом

Телефонного разговора между президентами США и России в ближайшие дни не ожидается, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что "по украинскому урегулированию [между Россией и США] идет достаточно напряженная работа, есть положительные результаты, но сиюминутных ждать не стоит": "Конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно. Тем не менее, конечно, хочется надеяться на лучшее, что эта работа все-таки возымеет положительные результаты".

Никаких точных сроков по переговорному процессу Песков тоже называть не стал.