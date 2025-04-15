Капремонт медучреждений в Володарском районе Астраханской области осуществляют в рамках нацпроекта

Ремонтные работы в астраханских медчуреждениях проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», реализуемого в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ход ремонта на объектах в селах Тумак и Сизый Бугор Володарского района проверил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

Врачебная амбулатория села Сизый Бугор обслуживает более 2500 пациентов из восьми сел, почти 700 из них – дети. На ее ремонт из государственного бюджета выделено 8 млн рублей, сообщают в министерстве здравоохранения региона.

Здесь уже демонтированы старые конструкции и установлена инженерная сеть канализации. Специалисты проводят подготовку полов к финишному покрытию. Общая стоимость капитального ремонта участковой больницы села Тумак составляет 56 миллионов рублей. Медучреждение предоставляет услуги более чем 3000 жителям из четырех ближайших сел, среди которых 780 – дети.

На объекте завершены демонтажные работы, установлена система слаботочных коммуникаций, идет замена оконных блоков и устаревшего кровельного покрытия. Капитальный ремонт во врачебной амбулатории и больнице планируется завершить до конца этого года.