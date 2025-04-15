15 Апреля 2025
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Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Капремонт медучреждений в Володарском районе Астраханской области осуществляют в рамках нацпроекта

Ремонтные работы в астраханских  медчуреждениях проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», реализуемого в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ход ремонта на объектах в селах Тумак и Сизый Бугор Володарского района проверил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

Врачебная амбулатория села Сизый Бугор обслуживает более 2500 пациентов из восьми сел, почти 700 из них – дети. На ее ремонт из государственного бюджета выделено 8 млн рублей, сообщают в министерстве здравоохранения региона.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Здесь уже демонтированы старые конструкции и установлена инженерная сеть канализации. Специалисты проводят подготовку полов к финишному покрытию. Общая стоимость капитального ремонта участковой больницы села Тумак составляет 56 миллионов рублей. Медучреждение предоставляет услуги более чем 3000 жителям из четырех ближайших сел, среди которых 780 – дети.

(2025)|Фото: astrobl.ru

На объекте завершены демонтажные работы, установлена система слаботочных коммуникаций, идет замена оконных блоков и устаревшего кровельного покрытия. Капитальный ремонт во врачебной амбулатории и больнице планируется завершить до конца этого года.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Теги: ремонт медучреждений, больница, пациенты, модернизация первичного звена здравоохранения


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